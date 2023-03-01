Затронет всех, у кого есть счетчики в квартире: Верховный суд принял новое решение для россиян

Россиянам рассказали о новом решении Верховного суда, согласно которому у граждан появится возможность отстоять свои права в беседах с коммунальными службами.
Стало известно, что выставление счета потребителям воды с учетом повышающих коэффициентов нельзя будет записывать задним числом.
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Оказалось, после жалобы россиянки на большие суммы в квитанциях за холодную воду Верховный суд изменил правила.
Водоканал выставлял россиянке повышающий коэффициент задним числом потому, что в квартире закончился срок проверки счетчиков. Вначале счета выставлялись со средними показателями, а через три месяца – уже по нормативу.
Суд решил, что действия водоканала были неправомерными. Они могли оштрафовать жильцов за несвоевременную замену счетчиков. Однако водоканал применил превышающий коэффициент после того, как счетчики прошли проверку.
Теперь такая практика будет применяться и в других регионах России. Рассказала Юрист Ирина Сивакова в беседе с primpress.ru.
Напомним, ранее была раскрыта хитрость китайских хозяек, которым без труда удается помыть пол.