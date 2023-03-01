Затронет всех, у кого есть счетчики в квартире: Верховный суд принял новое решение для россиян

Россиянам рассказали о новом решении Верховного суда, согласно которому у граждан появится возможность отстоять свои права в беседах с коммунальными службами.

Стало известно, что выставление счета потребителям воды с учетом повышающих коэффициентов нельзя будет записывать задним числом.

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Оказалось, после жалобы россиянки на большие суммы в квитанциях за холодную воду Верховный суд изменил правила.

Водоканал выставлял россиянке повышающий коэффициент задним числом потому, что в квартире закончился срок проверки счетчиков. Вначале счета выставлялись со средними показателями, а через три месяца – уже по нормативу.

Суд решил, что действия водоканала были неправомерными. Они могли оштрафовать жильцов за несвоевременную замену счетчиков. Однако водоканал применил превышающий коэффициент после того, как счетчики прошли проверку.