Будете страдать бессонницей: названы пять вещей, которые нельзя держать в спальне

Комнаты

Комната. Фото: Global Look Press

На первом месте в черном списке находятся различные гаджеты.

Составлен список вещей в спальне, которые могут здорово ухудшить качество сна. Из-за наличия в комнате некоторых вещей люди могут страдать от бессонницы.

Итак, на первом месте в черном списке находятся смартфоны и прочие гаджеты. Очень часто люди перед сном хотят посмотреть лишь пару роликов, но в итоге с телефоном в руках проводят несколько часов. Таким образом получается информационная перегрузка. Также свет от дисплея гаджета нарушает выработку мелатонина, который помогает заснуть. 

Не нужно держать в спальне принадлежности для спорта: гантели, эспандеры и тренажеры. На этих предметах скапливаются пыль и бактерии.

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В комнате также нельзя держать рабочие принадлежности. Это стирает границы между личным пространством и профессиональными обязанностями, пишет портал belnovosti.

Также нежелательно держать в спальне грязную одежду, она создает беспорядок в комнате и разрушает чувство уюта. Также стоит задуматься о смене матраса. Если он прослужил вам уже 10 лет, приобретите новый.

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