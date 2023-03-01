Будете страдать бессонницей: названы пять вещей, которые нельзя держать в спальне

Составлен список вещей в спальне, которые могут здорово ухудшить качество сна. Из-за наличия в комнате некоторых вещей люди могут страдать от бессонницы.
Итак, на первом месте в черном списке находятся смартфоны и прочие гаджеты. Очень часто люди перед сном хотят посмотреть лишь пару роликов, но в итоге с телефоном в руках проводят несколько часов. Таким образом получается информационная перегрузка. Также свет от дисплея гаджета нарушает выработку мелатонина, который помогает заснуть.
Не нужно держать в спальне принадлежности для спорта: гантели, эспандеры и тренажеры. На этих предметах скапливаются пыль и бактерии.
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В комнате также нельзя держать рабочие принадлежности. Это стирает границы между личным пространством и профессиональными обязанностями, пишет портал belnovosti.
Также нежелательно держать в спальне грязную одежду, она создает беспорядок в комнате и разрушает чувство уюта. Также стоит задуматься о смене матраса. Если он прослужил вам уже 10 лет, приобретите новый.