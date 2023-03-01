Тает во рту: рецепт вкуснейших конфет из фиников с грецкими орехами

Такую вкуснотищу вы точно еще не пробовали! Рецепт этого лакомства точно пригодится, если домашние уже устали от выпечки, а побаловать любимых уж очень хочется. Самое время попробовать приготовить вкусные конфеты из фиников с грецкими орехами.

Редакторы Marie Claire поделились простым рецептом. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов:



- 200 г миндаля;

- 100 г грецких орехов;

- 2 ст. л. какао-порошка;

- 150 г фиников;

- 2 банана.

Измельчите миндаль с помощью блендера, половину массы отложите. Ко второй части добавьте грецкие орехи и еще раз измельчите все блендером. Добавьте в чашу блендера банан и финики. Смешайте до густой массы.