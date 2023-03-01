Тает во рту: рецепт вкуснейших конфет из фиников с грецкими орехами

Такую вкуснотищу вы точно еще не пробовали! Рецепт этого лакомства точно пригодится, если домашние уже устали от выпечки, а побаловать любимых уж очень хочется. Самое время попробовать приготовить вкусные конфеты из фиников с грецкими орехами.
Редакторы Marie Claire поделились простым рецептом. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов:
- 200 г миндаля;
- 100 г грецких орехов;
- 2 ст. л. какао-порошка;
- 150 г фиников;
- 2 банана.
Измельчите миндаль с помощью блендера, половину массы отложите. Ко второй части добавьте грецкие орехи и еще раз измельчите все блендером. Добавьте в чашу блендера банан и финики. Смешайте до густой массы.
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В миске соедините какао и оставшийся миндаль. Чайной ложечкой отделите немного финиковой массы и сформируйте небольшой шарик. Далее его нужно обвалять в смеси какао и миндаля. Затем выложите на неглубокую тарелку.
Уберите конфеты в холодильник на два-три часа. Подавайте на стол охлажденными. Домашние скажут спасибо и точно попросят добавки!