Эффект приятно удивит: названы джинсы, которые сделают моложе любую женщину

Модные эксперты рассказали, как достичь антивозрастного эффекта с помощью... обычных джинсов. Правильно подобранная вещь действительно сделает моложе любую женщину, подчеркнули специалисты.
В этом сезоне трендом станут джинсы с широкими штанинами. Они имеют антивозрастной эффект, а также будут выглядеть стильно из-за своей оригинальности. При выборе цветов лучше сразу забыть о классических синих моделях. Эксперты посоветовали присмотреться к серым и темно-серым тонам.
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Стилисты посоветовали не бояться выбирать сверхширокие штанины, у которых ткань собирается внизу. Необычные джинсы можно сочетать с чем угодно - от базовой майки до кардигана и объемных кроссовок, пишет woman.ru.