Достойная замена: названо лучшее средство для стирки, которое можно обнаружить в любом доме

Наверное, каждая хозяйка в своей жизни сталкивалась с такой ситуацией: нужно срочно застирать грязную вещь, а порошка под рукой как назло нет. Эксперты назвали эффективную и достойную замену этому продукту.
На помощь хозяйкам может прийти... обычное средство для мытья посуды. Как заверили эксперты, оно отлично справляется с большим количеством типов пятен, обладает свежим ароматом, что как раз подойдет для стирки, пишет портал «А теперь внимание!».
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Однако нужно помнить, что средство для мыться посуды образует большое количество пены. При стирке она может даже вывести машинку из строя! Так что, если собираетесь пользоваться моющим средством, добавляйте несколько капель продукта.
Ранее эксперты поделились интересным лайфхаком с хозяйками. Они посоветовали каждый раз во время стирки класть в барабан с грязными вещами влажную одноразовую салфетку. Она соберет на себя всю мелкую дрянь, которая так и липнет к волокнам.