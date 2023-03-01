Достойная замена: названо лучшее средство для стирки, которое можно обнаружить в любом доме

Наверное, каждая хозяйка в своей жизни сталкивалась с такой ситуацией: нужно срочно застирать грязную вещь, а порошка под рукой как назло нет. Эксперты назвали эффективную и достойную замену этому продукту.

На помощь хозяйкам может прийти... обычное средство для мытья посуды. Как заверили эксперты, оно отлично справляется с большим количеством типов пятен, обладает свежим ароматом, что как раз подойдет для стирки, пишет портал «А теперь внимание!».

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