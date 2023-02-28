Будете уплетать за обе щеки: рецепт пышных оладушков — домашние оценят

Кулинары поделились с хозяйками секретом пышных и воздушных оладушков. Такой десерт придется по вкусу всем домашним!

Итак, чтобы оладьи всегда получались прожаренные сверху и нежные внутри, нужно помнить несколько моментов. Самый главный секрет пышности, рассказали эксперты, приготовление блюда на кефире. Лучше всего немного подогреть его на плите перед тем, как замешивать тесто. В теплой среде реакция соды и кефира происходит намного быстрее.

После добавления соды тесто нужно тщательно перемешать и оставить минут на 15 при комнатной температуре. Оно немного поднимется и станет более воздушным.

Далее тесто уже не стоит перемешивать. Так останется целой воздушная консистенция заготовки.