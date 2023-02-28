Будете уплетать за обе щеки: рецепт пышных оладушков — домашние оценят

Кулинары поделились с хозяйками секретом пышных и воздушных оладушков. Такой десерт придется по вкусу всем домашним!
Итак, чтобы оладьи всегда получались прожаренные сверху и нежные внутри, нужно помнить несколько моментов. Самый главный секрет пышности, рассказали эксперты, приготовление блюда на кефире. Лучше всего немного подогреть его на плите перед тем, как замешивать тесто. В теплой среде реакция соды и кефира происходит намного быстрее.
После добавления соды тесто нужно тщательно перемешать и оставить минут на 15 при комнатной температуре. Оно немного поднимется и станет более воздушным.
Далее тесто уже не стоит перемешивать. Так останется целой воздушная консистенция заготовки.
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Также важно правильно пропечь оладьи, заметили кулинары. Даже самый идеальный оладушек станет плоским, если слишком рано перевернуть его на другую сторону. В процессе жарки нужно обратить внимание на продукт. Если оладушек стал пористым, то точно пора переворачивать. В этом случае десерт получится пышным и не опадется даже при подаче на стол.