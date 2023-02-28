Запомнит на всю жизнь: эксперт рассказал, что запрещено делать при воспитании детей

Психолог Евгений Идзиковский рассказал, что нельзя делать при воспитании детей. По его словам, своих чад не стоит наказывать с помощью ударов ремнем. Как считает специалист, подобный метод буквально сломает жизнь ребенку.
Идзиковский напомнил молодым родителям, что их малыш полностью зависит от своих взрослых родственников. Чадо не может позволить себе испытывать гнев, злость или вину. И особенно в случаях, если за это наказывают. В таком случае он лишь запоминает горькую обиду, причем на всю жизнь.
«Представьте, что кто-то сейчас так поступает с вами. Не в детстве, а сейчас. Потому что у вашего ребенка тоже «сейчас». Итак, вы совершили какой-то плохой, по мнению окружающих, поступок. И теперь кто-то решает вас выпороть. Со всеми элементами психологического насилия. Расскажите, как ощущения?» — обратился психолог ко взрослым в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что из-за таких действий отношение ребенка к родителям изменится навсегда. Не исключено, что в дальнейшем это отразится и на его судьбе, в частности, на отношениях с противоположным полом, сверстниками и собственными детьми.