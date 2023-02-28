Простой способ сохранить томатную пасту: покупайте большие объемы – плесенью не покроется

Томатная паста даже при хранении в холодильнике имеет свойство довольно быстро покрываться плесенью.

Так что, ее обычно предпочитают покупать маленькими объемами, хотя большие, конечно же, выгоднее.

Есть эффективный способ сохранить томатную пасту на очень долгий срок. Продукт надо заморозить.

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