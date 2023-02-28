Деньги работают на вас: раскрыты плюсы зачисления пенсии на карту

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала россиянам о плюсах зачисления пенсии на карту. По ее мнению, это наиболее удобный и современный вариант.

«Во-первых, не нужно стоять в очереди на почте. Во-вторых, сам процесс получения пенсии становится автоматизированным. Совсем не приходится тратить свое время», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, грамотный выбор банка, к которому будет привязана карта, позволит пожилому человеку получать процентный остаток по счету, сообщает «А теперь внимание!».

«Деньги могут каждый день работать на вас. Ну и, конечно же, картой удобнее распоряжаться. Наличные можно потерять или украсть, а карта компактна», — объяснила Волкова.

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