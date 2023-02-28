Как пожарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: маленькая хитрость, с которой все получится

Жареная рыба - любимое блюдо многих. Но его очень просто испортить. К примеру, рыба довольно часто прилипает к сковороде, и тут уже ни о каком удовольствии от ее употребления идти не может.

Чтобы рыбка не прилипла, важно соблюдать два правила. Во-первых, обратить внимание на сковороду и убедиться, что вы готовите в качественной посуде.

А во-вторых, сковороду, перед тем, как налить в нее масло для жарки, нужно хорошо разогреть, даже раскалить.

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