Уже завтра все будет по-другому: объявлено о новых курсах валют

Стало известно о новых курсах валют на первый день весны, 1 марта. Центробанк опубликовал на своем сайте новые цифры, основываясь на результатах торгов на Московской бирже.

По итогам дня доллар снизился сразу на 53 копейки до 79,89 рубля. Евро упал на 10 копеек и в первый день весны будет продаваться по 79,51 рубля.

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