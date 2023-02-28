Будет под давлением: в марте рубль ожидает новый крах – страшные цифры, которые лучше не знать

Финансовые аналитики предрекают новое падения национальной валюты в марте. Эксперты считают, что во второй месяц года рубль вновь окажется под давлением.
Баланс спроса на бирже будет смещаться в сторону иностранных валют, из-за чего рубль продолжить дешеветь.
«В сложившихся обстоятельствах национальная валюта в первой половине марта может продолжить волну ослабления, в результате чего доллар, евро и юань выйдут на новые локальные максимумы», - отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
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Как прогнозируют эксперты, пара доллар/рубль будет торговаться выше 75 рублей и будет приближаться к 80.