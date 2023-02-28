Будет под давлением: в марте рубль ожидает новый крах – страшные цифры, которые лучше не знать

Финансовые аналитики предрекают новое падения национальной валюты в марте. Эксперты считают, что во второй месяц года рубль вновь окажется под давлением.

Баланс спроса на бирже будет смещаться в сторону иностранных валют, из-за чего рубль продолжить дешеветь.