Какой черный чай занял первое место в рейтинге качества: продается в российских супермаркетах

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самого лучшего черного листового чая. Они опирались на состав напитка, качество сырья и упаковки, вкус и аромат.

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Кроме того, учитывались реальные отзывы потребителей чая, которые люди оставляли на сетевых страницах различных маркетплейсов.

В итоге лидирующую позицию в топе лучших черных листовых чаев, реализуемых в России, занял английский чай Twinings.

Второе место определили чаю Yorkshire Tea из Великобритании. Третье — «Райской птице» из Шри-Ланки.

Источник: markakachestva.ru.