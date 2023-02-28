С какими именами женщины чаще всего выигрывают в лотерею: их за руку ведет ангел-хранитель

Эзотерики вычислили женские имена, чьи обладательницы имеют сильных ангелов-хранителей. Благодаря этому им во всем сопутствует удача.

Во время катастроф и катаклизмов они чаще всего остаются в списках выживших, им необычайно везет в лотереях и различных играх, они удачно выходят замуж, первыми узнают о скидках и распродажах в супермаркетах и так далее.

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Речь идет о Софьях, Мариях и Дарьях. К тому же дамы с этими именами обычно довольно упорны и настойчивы, что тоже сильно помогает им достичь поставленных целей.

Источник: vm.ru.