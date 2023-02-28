Лучшие женские духи с гурманскими нотками: такая женщина вызовет интерес

Эксперты составили список самых лучших женских духов с гурманскими нотками, которые актуальны для 2023 года.

Как известно, аромат тоже имеет свой модный срок, и рано или поздно даже самый любимый парфюм приходится убирать на заднюю полку шкафа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В этом сезоне эксперты выдвинули на первый план духи Angel, Mugler, которые фактически ввели моду на гурманские духи. На втором месте оказался пудровый и мягкий парфюм Candy, Prada.

На третьем — Womanity, Mugler, интересный аромат с нотками инжира и черной икры.

На четвертом — Vanille Fatale, Tom Ford. Знакомая ваниль, разбавленная мощным концентрированным сиропом.

На пятом — Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian, эти духи отличаются силой и необычно подобранными компонентами.

Источник: samyiluchshiy.ru.