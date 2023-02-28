Без стирки! Как легко вывести жирные пятна с куртки: берем копеечное средство

Простое и действенное средство предложили блогеры для выведения жирных пятен с курток. Признайтесь, ездили на шашлык в праздники? Тогда наш совет вам точно пригодится!

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Итак, берем копеечное средство из аптеки — раствор аммиака, наливаем немного на ватный диск, втираем в пятно.

Потом берем второй диск и наносим на него немного средства для мытья посуды, втираем его сверху.

Протираем это место влажной одноразовой салфеткой, даем высохнуть. Все готово — пятна нет!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».