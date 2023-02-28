Назван процент россиян, довольных своей жизнью в 2023 году

В конце января 2023 года ВЦИОМ провел опрос — довольны ли россияне своей жизнью. Положительно высказались 58% опрошенных. В центре изучения общественного мнения отметили, что это больше, чем в прошлом году, — в январе 2022-го показатель был 48%.

24% дали нейтральную оценку своей жизни — отчасти устраивает, отчасти нет. И только 17% высказались о недовольстве. Год назад таких было 24%.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».