Белорусский аналог IKEA готов открыть десятки магазинов мебели в России

В 2023 году белорусский аналог IKEA — производитель Swed House — может открыть десять магазинов в Москве. У данной компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей из нашей страны торговой сети.
«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть десять магазинов в Москве площадью до одной тысячи квадратных метров», — цитирует ТАСС главу Союза торговых центров Булата Шакирова.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По его словам, в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов белорусского бренда по всей России. Swed House даже может стать арендатором торговых центров «Мега», которые остались после IKEA.
«Мы сейчас получили больше ста запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить (Swed House. — Прим. авт.). Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы», — отметил Шакиров.
Он также добавил, что некоторые позиции товаров белорусского производителя дешевле, чем у знаменитой шведской компании.