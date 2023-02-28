Белорусский аналог IKEA готов открыть десятки магазинов мебели в России

По его словам, в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов белорусского бренда по всей России. Swed House даже может стать арендатором торговых центров «Мега», которые остались после IKEA.

«Мы сейчас получили больше ста запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить (Swed House. — Прим. авт.). Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы», — отметил Шакиров.

Он также добавил, что некоторые позиции товаров белорусского производителя дешевле, чем у знаменитой шведской компании.