Как обычным хозяйственным мылом вывести жирное пятно с одежды: проверенный и эффективный метод

Жирные пятна с одежды отстирываются далеко не каждыми дорогими порошками, а вот обычное хозяйственное мыло может с ними вполне эффективно справиться! Главное, правильно воспользоваться этим проверенным в быту средством.

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Конечно, обычной стирки мылом недостаточно. А вот если мылом хорошенько и обильно пошоркать жирное пятно, а потом оставить в таком состоянии на два часа пропитываться, отличный эффект будет гарантирован.

Далее вы просто стираете вещь как обычно — руками или бросаете в машинку.

Источник: lifehacker.ru