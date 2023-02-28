Доллар удивит россиян! Почему валютчики замерли и ждут конца недели — и тут придут деньги

Доллар на валютных торгах Московской биржи 28 февраля немало удивил брокеров. Его курс впервые с 20 февраля опустился ниже 74 рублей.

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Аналитики прогнозируют, что эта цифра может стать еще меньше к середине недели. Вероятно достижение отметки в 73 рубля.

Однако валютчики не спешат избавляться от дешевеющих банкнот и правильно делают! Есть экспертное мнение, которое подвигает их сейчас принять низкий старт и подождать до конца недели.

Согласно прогнозам главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдана Зварича, пара доллар/рубль попытается закрепиться выше 75 рублей и может сделать существенный шаг к середине диапазона 75-80 рублей.

Источник: 1prime.ru