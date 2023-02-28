Предначертано счастье: какие женские имена несут в себе позитивную энергию вселенной — сама любовь

Эзотерики и энерготерапевты не сомневаются, что от имени зависит судьба человека. Они определили несколько женских имен, которые несут в себе позитивную энергия мира.

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Эти дамы обладают кодом счастья, который обязательно проявится в их линии жизни. К таким удачным именам относятся Анна, Маргарита, Александра, Вера, Виктория.

Если вспомнить великих женщин мира, то вы сами поймете, что среди них много обладательниц этих имен. Они чаруют окружающих своей внутренней силой, внешней красотой, мудростью и умением побеждать, а также выходить с гордо поднятой головой из любой ситуации.

Шарм и обаяние обладательниц этих имен не поддается описанию — они умны, талантливы и точно знают, как покорить человеческие сердца.

В ответ окружающие одаривают их настолько теплыми и положительными эмоциями, что они даже в самые трудные времена ощущают себя счастливыми.

Источник: vm.ru