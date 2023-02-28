Новый день – новый удар по доллару: курс стремительно упал вниз, впервые с 20 февраля

Отметим, что ранее аналитики предсказывали подобное положение дел. Не исключено, что доллар уже на этой неделе достигнет 73 рублей, однако к выходным американская валюта может вернуть свои позиции и достичь 76-78 рублей.

Источник: 1prime.ru.