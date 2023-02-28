Новый день – новый удар по доллару: курс стремительно упал вниз, впервые с 20 февраля

Новый день – новый удар по доллару: курс стремительно упал вниз – впервые с 20 февраля

Доллары. Фото: Global Look Press

Торги на Мосбирже прошли с сюрпризом.

Утро 28 февраля началось на Мосбирже с сюрприза – доллар неожиданно упал относительно рубля.

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Американская валюта опустилась ниже 74 рублей впервые с 20 февраля. Юани при этом торгуются немного выше 10,6 рубля, а евро – ниже 78,5 рубля.

Отметим, что ранее аналитики предсказывали подобное положение дел. Не исключено, что доллар уже на этой неделе достигнет 73 рублей, однако к выходным американская валюта может вернуть свои позиции и достичь 76-78 рублей.

Источник: 1prime.ru.

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