Как из хлебных корочек сделать отличное удобрение для рассады: земля станет рыхлой, воздушной

Старый засохший хлеб и ненужные корочки рачительные хозяева не выбрасывают, а засушивают и припасают, чтобы сделать потом отличное удобрение для рассады.

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Хлеб творит чудеса с почвой, делая ее воздушной и рыхлой, в такой земле саженцы будут расти не по дням, а по часам.