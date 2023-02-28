Как из хлебных корочек сделать отличное удобрение для рассады: земля станет рыхлой, воздушной

Как из хлебных корочек сделать отличное удобрение для рассады: земля станет рыхлой, воздушной

Рассада. Фото: Global Look Press

Роскошные саженцы взойдут на такой почве.

Старый засохший хлеб и ненужные корочки рачительные хозяева не выбрасывают, а засушивают и припасают, чтобы сделать потом отличное удобрение для рассады.

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Хлеб творит чудеса с почвой, делая ее воздушной и рыхлой, в такой земле саженцы будут расти не по дням, а по часам.

Возьмите 5 литров воды и 300 граммов белого хлеба, соедините и оставьте настаиваться 7 дней, далее этой водой можно поливать рассаду, напитывая почву полезными микроэлементами.

Источник: gorodche.ru

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