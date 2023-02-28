Как легко и экологично почистить ковер уксусом: застарелый налет и пятна вмиг уберет

Далеко не все в восторге от химических чистящих средств, когда дело касается уборки. Люди все чаще задумываются об их влиянии, да и стоимость этих порошков и гелей не всегда радует.
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Тут приходит на помощь старый добрый уксус, который эффективно очищает поверхности, включая ковровые покрытия. Он снимает старый налет и удаляет пятна.
Берем две столовые ложки 9%-го уксуса, разводим его в 1 литре теплой воды. Смачиваем данным составом щетку и проходимся ей по поверхности ковра. После чистки обязательно просушиваем покрытие и проветриваем комнату.
Если пятна остались, на них можно нанести кашицу из соды и воды, когда подсохнет, почистить это место щеткой. Повторить процедуру по необходимости.
Источник: lifehacker.ru