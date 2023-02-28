Как легко и экологично почистить ковер уксусом: застарелый налет и пятна вмиг уберет

Далеко не все в восторге от химических чистящих средств, когда дело касается уборки. Люди все чаще задумываются об их влиянии, да и стоимость этих порошков и гелей не всегда радует.

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Тут приходит на помощь старый добрый уксус, который эффективно очищает поверхности, включая ковровые покрытия. Он снимает старый налет и удаляет пятна.