Как легко и экологично почистить ковер уксусом: застарелый налет и пятна вмиг уберет

Как легко и экологично почистить ковер уксусом: застарелый налет и пятна вмиг уберет

Ковер легко очищается уксусом. Фото: соцсети

Химические средства подходят не всем.

Далеко не все в восторге от химических чистящих средств, когда дело касается уборки. Люди все чаще задумываются об их влиянии, да и стоимость этих порошков и гелей не всегда радует.

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Тут приходит на помощь старый добрый уксус, который эффективно очищает поверхности, включая ковровые покрытия. Он снимает старый налет и удаляет пятна.

Берем две столовые ложки 9%-го уксуса, разводим его в 1 литре теплой воды. Смачиваем данным составом щетку и проходимся ей по поверхности ковра. После чистки обязательно просушиваем покрытие и проветриваем комнату.

Если пятна остались, на них можно нанести кашицу из соды и воды, когда подсохнет, почистить это место щеткой. Повторить процедуру по необходимости.

Источник: lifehacker.ru

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