«Повестка начнет меняться»: Василиса Володина дала прогноз на начало марта

Телеведущая, астролог Василиса Володина 28 февраля предупредила людей о том, что успех в переговорах, поиске работы или учебе продлится недолго. Остается буквально пару дней – и все кардинально изменится.

«Многие хорошие новости были связаны именно с темой переговоров, вступлением в сообщества, поиском работы и учебой. Надеюсь, вы успели сделать важные начинания в этих сферах.

Если нет — ловите буквально пару дней, перед тем как небесная повестка начнет меняться на водную, усиливая чувствительность, но путая мысли», - дала прогноз на начало марта Володина в Сети.