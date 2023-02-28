Бесштанная Волочкова выставила на всеобщее обозрение полушарие в стрингах: задрала ножку – так лучше видно

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова весь февраль посещает процедурный кабинет. Артистка залечивает свою давнюю травму, обострившуюся зимой, и уверяет – к мартовским гастролям будет как новенькая.

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Накануне на очередном сеансе балерина возлежала на кушетке, расположив круглый прибор на бедре. Отсутствие штанов ее нисколько не смутило, кажется, ей даже понравилось демонстрировать свои телеса в исподнем. Для пущего эффекта балерина приподняла ножки, и всеобщему обозрению оказалось доступно подтянутое полушарие звезды.