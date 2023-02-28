Купившие доллары оцепенели от решения банков: полный стоп, операции под запретом

Многие попавшие под санкции российские банки отказались от переводов через SWIFT, чтобы в дальнейшем не иметь дело с возможным блокированием счетов граждан. Это касается тех россиян, которые имеют сбережения в виде иностранной валюты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, США ввели санкции относительно 11 российских банков, включая Московский Кредитный Банк, «Уралсиб», МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, банк «Приморье», СДМ-Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и банк «Левобережный».

В настоящий момент такие банки, как «Приморье» и «Левобережный» сообщили, что приостановили прием SWIFT-переводов.

«Уралсиб» приостановил исходящие валютные переводы и попросил клиентов не переводить деньги в банк через SWIFT.