Купившие доллары оцепенели от решения банков: полный стоп, операции под запретом

Многие попавшие под санкции российские банки отказались от переводов через SWIFT, чтобы в дальнейшем не иметь дело с возможным блокированием счетов граждан. Это касается тех россиян, которые имеют сбережения в виде иностранной валюты.
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Напомним, США ввели санкции относительно 11 российских банков, включая Московский Кредитный Банк, «Уралсиб», МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, банк «Приморье», СДМ-Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и банк «Левобережный».
В настоящий момент такие банки, как «Приморье» и «Левобережный» сообщили, что приостановили прием SWIFT-переводов.
«Уралсиб» приостановил исходящие валютные переводы и попросил клиентов не переводить деньги в банк через SWIFT.
Финансово-кредитные организации отметили, что эта мера временная и необходима для того, чтобы граждане и юридические лица не лишились своей валюты из-за вероятной блокировки переводов.
Источник: konkurent.ru.