Арктический март: синоптики ужаснули москвичей прогнозом - весны не будет

Вопреки надеждам на наступление весны ее придется подождать. Москвичам так точно – синоптики предрекают морозы, усиление ветра и гололед. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Тепла в прогнозах не видно до середины марта. На следующей неделе по ночам -8…-10 градусов, днём температура чуть ниже ноля. Первые две недели календарной весны будут холоднее, чем положено по климатическим нормам.

В центре «Фобос» прогнозы еще пессимистичнее - жителей столицы ужасающе предупреждают, что в первый месяц весны грядет арктическое вторжение. Оно случится во второй декаде месяца. По сути, весна наступает только на страницах календаря.

Настоящее весеннее тепло может прийти только после 25 марта, а то и вовсе в апреле. В таких обстоятельствах и сугробы никуда не исчезнут.

По материалам KP.RU