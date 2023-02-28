Как по цвету глаз определить характер: любят изменять, добры, умны или романтичны

Эзотерики считают, что по цвету глаз реально определить, какой характер в человека заложила судьба.

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Например, они убеждены, что черноглазые люди слишком страстные. Они легко влюбляются и часто изменяют своим вторым половинкам.

Кареглазые взрывные, но умеют сопереживать, приходят на помощь в трудную минуту.