Как по цвету глаз определить характер: любят изменять, добры, умны или романтичны

Эзотерики считают, что по цвету глаз реально определить, какой характер в человека заложила судьба.
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Например, они убеждены, что черноглазые люди слишком страстные. Они легко влюбляются и часто изменяют своим вторым половинкам.
Кареглазые взрывные, но умеют сопереживать, приходят на помощь в трудную минуту.
Голубоглазые нередко романтики, очень чувствительны и эмоциональны. Уверены в себе и своих силах.
Среди сероглазых чаще всего попадаются интеллектуально развитые люди, они прямолинейны, обладают аналитическим умом.
Зеленоглазые часто становятся начальниками, потому что легко находят общий язык со всеми.
Источник: sterlegrad.ru