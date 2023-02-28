Как по цвету глаз определить характер: любят изменять, добры, умны или романтичны

Как по цвету глаз определить характер: любят изменять, добры, умны или романтичны

Глаза. Фото: Global Look Press

Попробуйте узнать себя в нашем описании.

Эзотерики считают, что по цвету глаз реально определить, какой характер в человека заложила судьба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, они убеждены, что черноглазые люди слишком страстные. Они легко влюбляются и часто изменяют своим вторым половинкам.

Кареглазые взрывные, но умеют сопереживать, приходят на помощь в трудную минуту.

Голубоглазые нередко романтики, очень чувствительны и эмоциональны. Уверены в себе и своих силах.

Среди сероглазых чаще всего попадаются интеллектуально развитые люди, они прямолинейны, обладают аналитическим умом.

Зеленоглазые часто становятся начальниками, потому что легко находят общий язык со всеми.

Источник: sterlegrad.ru

Читайте также