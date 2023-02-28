Правительство сделало важное заявление для всех, у кого есть доллары: «Процесс идет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал важное заявление касательно доллара.

Он сказал, что пока рано инициировать международное соглашение по замене доллара как ключевой валюты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако представитель Кремля отметил: «Процесс дедолларизации сейчас идет». Песков заметил, что Россия может это сделать прямо сейчас, но не считает нужным. Лучше будет для страны, если этот переход будет постепенным, по прошествии времени.