Правительство сделало важное заявление для всех, у кого есть доллары: «Процесс идет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал важное заявление касательно доллара.
Он сказал, что пока рано инициировать международное соглашение по замене доллара как ключевой валюты.
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Однако представитель Кремля отметил: «Процесс дедолларизации сейчас идет». Песков заметил, что Россия может это сделать прямо сейчас, но не считает нужным. Лучше будет для страны, если этот переход будет постепенным, по прошествии времени.
«Эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте. Конечно же, страны озаботились и начали постепенно прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты», — раскрыл Песков причину постепенной дедолларизации.
Источник: «Известия»