«Не полагайтесь на других»: Глоба дал прогноз на 1 марта

Астролог Богдан Глоба, представитель известной династии астрологов, дал прогноз на первые сутки весны. Время станет благоприятным для покупок, но только со второй половины дня. Лучше придерживаться своих планов и опираться на себя, а не на кого-то другого.

«Среда открывает двери Весны! День нейтральной энергетической волны. Не слишком полагайтесь на других, держитесь своей линии и близких по духу. Покупки удачны во второй половине дня», - сообщил Глоба-младший.

Ранее астролог предупреждал, что на стыке февраля и марта существуют риски разрушения планов. Вся неделя полна форс-мажоров, поэтому если выпадают благоприятные часы или периоды, Глоба-младший их подчеркивает отдельно.

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