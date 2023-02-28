Весна в Москве? Не ждите: когда придет настоящее тепло в столицу, сообщили синоптики

Весна в Москве наступит не по календарю. Об этом уведомили синоптики. Оказалось, что весь март в столице будет морозно. Волна тепла заглянет ненадолго в середине месяца, ее сменит волна арктического холода.
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Настоящее потепление, которое уже, собственно, называется весной, наступит только в во второй месяц сезона.
«Предварительные прогнозы показывают, что март 2023 года теплым не будет. Это значит, что наступление метеорологической весны - то есть когда среднесуточная температура устойчиво будет положительной - произойдет только в апреле», - сообщил ведущий специалист ФОБОСА Евгений Тишковец сайту KP.RU.