Весна в Москве? Не ждите: когда придет настоящее тепло в столицу, сообщили синоптики

Весна в Москве наступит не по календарю. Об этом уведомили синоптики. Оказалось, что весь март в столице будет морозно. Волна тепла заглянет ненадолго в середине месяца, ее сменит волна арктического холода.

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Настоящее потепление, которое уже, собственно, называется весной, наступит только в во второй месяц сезона.