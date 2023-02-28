Эксперт рассказал, почему шоколадные яйца разрешены на Пасху

Kinder

Kinder. Фото: Global Look Press 

Советник по здоровью и благополучию в Vitality Райан Джеймс назвал причину использования лакомства Kinder в качестве традиционного блюда на христианский праздник.

Оказалось, что шоколадные яйца могут без проблем вписаться на стол во время Пасхи.

Все дело в том, что в шоколаде содержатся антиоксиданты. И поэтому их вполне можно использовать вместо традиционных куриных. 

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это потому, что какао-бобы содержат флаванолы, антиоксиданты. Недавнее исследование показало, что у здоровых взрослых, которые потребляли 10 г 85-процентного темного шоколада три раза в день, улучшалось настроение благодаря пребиотическим эффектам какао, способствующим росту «хороших» кишечных бактерий», – рассказал эксперт для the-sun.com.

Напомним, ранее экс-солистка «Блестящих» поделилась рецептом вкусных блинчиков.

Читайте также