Эксперт рассказал, почему шоколадные яйца разрешены на Пасху

Оказалось, что шоколадные яйца могут без проблем вписаться на стол во время Пасхи.

Все дело в том, что в шоколаде содержатся антиоксиданты. И поэтому их вполне можно использовать вместо традиционных куриных.

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