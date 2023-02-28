Одна таблетка, пол-литра воды: стираем кухонные полотенца без дорогущих брендов

Когда кажется, что все средства опробованы, и дешевенькие, и дорогущие, и народные, а пятна с кухонных полотенец все никак не отстают, хозяйки сдаются. Новенький текстиль быстро приходит на замену загрязненному, но история вскоре повторяется. Замкнутый круг!

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Есть еще одно средство, которое позволяет отстирать кухонные полотенца от жира, гари и других ситуативных пятен быстро. А главное, специально что-то покупать в магазине не нужно. Возьмите таблетку из посудомоечной машины – неважно, какую используете, подойдет любая. Растворите ее в полулитре теплой воды, замочите на час полотенца. Затем постирайте привычным способом, и оцените результат.

По материалам сайта Pensnews