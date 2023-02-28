Нейлоновые колготки в помощь: раскрыта хитрость китайских хозяек, которым без труда удается помыть пол

Стало известно, за счет чего уборка в квартире превращается в легкое времяпрепровождение.

Для российских домохозяек привычным методом очищения пола является микс уборки пылесосом и мойка с помощью влажной тряпки.

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Такой подход используется для облегчения уборки. Однако у китайских хозяек есть совет получше. При помощи нейлоновых колготок на швабре можно собрать всю пыль. И при этом не нужно использовать пылесос.