Нейлоновые колготки в помощь: раскрыта хитрость китайских хозяек, которым без труда удается помыть пол

Уборка

Уборка. Фото: Global Look Press 

Благодаря этому методу можно будет сделать уборку без помощи пылесоса.

Стало известно, за счет чего уборка в квартире превращается в легкое времяпрепровождение. 

Для российских домохозяек привычным методом очищения пола является микс уборки пылесосом и мойка с помощью влажной тряпки.

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Такой подход используется для облегчения уборки. Однако у китайских хозяек есть совет получше. При помощи нейлоновых колготок на швабре можно собрать всю пыль. И при этом не нужно использовать пылесос.

«Благодаря статическому электричеству нейлон будет притягивать к себе частицы пыли и прочий мусор во время уборки и не давать ему разлетаться по всем углам», – отметили в belnovosti.by.

Напомним, ранее было названо средство, которые спасет стиральную машинку от известкового налета и накипи.

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