«День взрывной и опасный»: Глоба сделал 28 февраля срочное предупреждение

Новая неделя с наступлением календарной зимы не перестанет испытывать на прочность людей. С 27 февраля по 5 марта следует проявлять осторожность в делах и не цепляться за планы или правила – это период, когда с легкостью рушатся планы, наступают форс-мажоры, не соблюдаются договоренности. Об этом предупредил сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба. В последний день зимы эксперт по звездам предупредил: день и вовсе опасный.

«Вторник под тенью 9 лунного дня призывает быть осторожным в пути и избегать скоропалительных решений. День взрывной и опасный. Не попадитесь на уловки мошенников», - срочно подчеркнул эксперт в астропрогнозе.

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Поскольку время насыщено скандальной энергией, высоки риски природных и погодных сюрпризов. Также на арену выходят люди, которые подпитываются негативом – всеми силами будут выводить окружающих из равновесия.