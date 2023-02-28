Будто новенький: как правильно стирать тюль, чтобы он стал белоснежным — результат поразит

Эксперты поделились с хозяйками лайфхаком, с помощью которого можно вернуть тюли белизну. Чтобы вернуть элементу декора первоначальный цвет, можно воспользоваться проверенным народным методом.

Небольшое количество стирального порошка нужно смешать с тремя ложками крупной соли. Порошок может быть любым, но лучше всего использовать отбеливающий. Далее нужно растворить ровно 12 капель зеленки в 250 мл воды.