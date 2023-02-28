Хозяйкам на заметку: как не пересолить любое блюдо

Опытные кулинары рассказали о самых простых, но эффективных способах спасти пересоленное блюдо.
К примеру, жаркое или суп поможет улучшить обычный картофель. Эксперты посоветовали хозяйкам поместить в кастрюлю пару картофелин и продолжить варить блюдо еще минут 20. Если оно не предполагает наличие картофеля, то после варки нужно достать овощи.
Рис поможет справиться в пересоленным фаршем. Да, у хозяйки получатся не котлеты, а «ежики» или тефтели. Зато продукты не придется выбрасывать. Если же в рецепте рис совсем неуместен, то нужно положить крупу в мешочек и поварить в кастрюле, а затем вынуть.
Спасти рыбные, овощные и мясные блюда можно с помощью лимонного сока, поделились с хозяйками кулинары. Кислота не только нейтрализует пересол, но и делает вкус блюда более интересным. Однако в этом деле главное не переборщить с данным продуктом: хватит буквально несколько капель, пишет gorodche.
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Кстати, сахар также является отличной палочкой-выручалочкой. Эксперты посоветовали опустить в блюдо кусочки рафинада на ложке и вынуть их, как только кубик начнет таять. И так нужно повторять до тех пор, пока пересол не исчезнет.
И, наконец, рыбу или сваренное мясо можно выручить, разбавив сметанным соусом или бульоном.