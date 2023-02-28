Хозяйкам на заметку: как не пересолить любое блюдо

Опытные кулинары рассказали о самых простых, но эффективных способах спасти пересоленное блюдо.

К примеру, жаркое или суп поможет улучшить обычный картофель. Эксперты посоветовали хозяйкам поместить в кастрюлю пару картофелин и продолжить варить блюдо еще минут 20. Если оно не предполагает наличие картофеля, то после варки нужно достать овощи.

Рис поможет справиться в пересоленным фаршем. Да, у хозяйки получатся не котлеты, а «ежики» или тефтели. Зато продукты не придется выбрасывать. Если же в рецепте рис совсем неуместен, то нужно положить крупу в мешочек и поварить в кастрюле, а затем вынуть.