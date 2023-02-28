Будьте здоровы: раскрыто оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни

Ученые озвучили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Американские эксперты провели исследование.
Итак, человеку требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю или от 75 до 150 минут интенсивных занятий в неделю. При этом в качестве умеренной тренировки они посоветовали заниматься ходьбой, ездой на велосипеде, легкой гимнастикой по возможности. В качестве интенсивных упражнений можно использовать кардиотренировки и бег, пишет издание MindBodyGreen.
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Кроме того, ученые из США предложили варианты для составления недельных программ. К примеру, ежедневная ходьба по 45 минут, 20-минутная ходьба каждый день и еще две интенсивные часовые тренировки в неделю.
Также можно выполнять высокоинтенсивные танцевальные кардиопрограммы пять раз в неделю по 40 минут.