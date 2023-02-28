Будьте здоровы: раскрыто оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни

Ученые озвучили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Американские эксперты провели исследование.

Итак, человеку требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю или от 75 до 150 минут интенсивных занятий в неделю. При этом в качестве умеренной тренировки они посоветовали заниматься ходьбой, ездой на велосипеде, легкой гимнастикой по возможности. В качестве интенсивных упражнений можно использовать кардиотренировки и бег, пишет издание MindBodyGreen.

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