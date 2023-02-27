Как с обложки: раскрыты восемь действенных способов сделать кожу лица гладкой

Россиянкам рассказали о том, как сделать кожу здоровой и красивой. По словам косметолога Марии Гришиной, первым делом нужно пить больше воды.
При этом нормы в два литра придерживаться необязательно. Эксперт отметила, что достаточно выпивать чуть больше, чем вы привыкли. Также нужно исключить сладкое и мучное. Косметолог посоветовала реже трогать лицо руками в течение дня.
Необходимо тщательно выбирать средства для ухода и отказаться от грубых скрабов. Некоторые из средств могут быть очень агрессивными и пересушивать кожу.
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Косметолог отметила, что менять постельное белье надо не реже раза в неделю. Так как оно собирает на себе все отмершие микрочастицы кожи. Кроме того, важно использовать крем с SPF-защитой и зимой, и летом.
Кроме этого, важно правильно и вовремя смывать макияж. Мицеллярная вода не до конца очищает кожу, так что после нее нужно умыться мягким гелем с помощью спонжа.