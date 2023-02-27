«На борьбу с «зарплатным рабством»»: банки хотят изменить популярную услугу, связанную с переводами

К слову, крупные банки выступают за снижение планки до 200 тысяч рублей. А вот менее крупные организации хотят оставить изначальную сумму в 1,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее специалист объяснила, почему сильный рубль не выгоден даже Центральному банку РФ.