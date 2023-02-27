«На борьбу с «зарплатным рабством»»: банки хотят изменить популярную услугу, связанную с переводами

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press 

Проект рассчитывают принять в Госдуме в весеннюю сессию.

Бесплатный лимит переводов средств «самому себе» может сократиться. 

Российские банки думают о введении диапазона от 300 до 600 тысяч рублей в месяц.

«Это одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях», — отметили журналисты.

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«Планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», — добавили в rbc.ru.

К слову, крупные банки выступают за снижение планки до 200 тысяч рублей. А вот менее крупные организации хотят оставить изначальную сумму в 1,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее специалист объяснила, почему сильный рубль не выгоден даже Центральному банку РФ.

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