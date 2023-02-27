Уже в этом месяце: россиян предупредили о важном изменении при переводе денег

При переводе в отделении финансовой организации минимальная сумма будет зависеть от валюты счета. При переводе денег в долларах, евро, фунтах стерлингов сумма также составит десять тысяч, сообщает РБК.

При этом комиссии за переводы останутся прежними: при транзакциях в интернет-банке — 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.