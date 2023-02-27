Уже в этом месяце: россиян предупредили о важном изменении при переводе денег

В понедельник, 6 марта, Райффайзенбанк в два раза повысит сумму минимальных денежных переводов в валюте за рубеж.
Так, минимальная сумма для онлайн-переводов составит десять тысяч долларов. Или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ. Напомним, сейчас действует лимит в пять тысяч долларов.
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При переводе в отделении финансовой организации минимальная сумма будет зависеть от валюты счета. При переводе денег в долларах, евро, фунтах стерлингов сумма также составит десять тысяч, сообщает РБК.
При этом комиссии за переводы останутся прежними: при транзакциях в интернет-банке — 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.