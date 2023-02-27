Три ошибки, которые можно допустить при выборе джинсов

Стало известно, как не допустить ошибок при выборе новых джинсов.
Оказалось, что эти три ошибки являются самыми распространенными у девушек.
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Во-первых, модницы подбирают неверную длину джинсов. Эксперты рекомендуют подождать подходящую модель, а не покупать слишком короткие брюки.
Во-вторых, женщины обращают внимание только на вид спереди. Джинсы должны сидеть идеально на ягодицах и бедрах. Стоит внимательно смотреть на расположение задних карманов при покупке джинсов.
В-третьих, девушки не обращают внимание на расположение потертостей на брюках. Такая мелочь может прибавить обладательнице джинсов ненужные килограммы. Об этом рассказали womanhit.ru.
Напомним, ранее стало известно о шести вещах, которые должна иметь каждая женщина.