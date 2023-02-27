Три ошибки, которые можно допустить при выборе джинсов

В-третьих, девушки не обращают внимание на расположение потертостей на брюках. Такая мелочь может прибавить обладательнице джинсов ненужные килограммы. Об этом рассказали womanhit.ru.

Напомним, ранее стало известно о шести вещах, которые должна иметь каждая женщина.