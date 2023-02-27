Соседи могут написать заявление: россиян будут массово штрафовать в собственных квартирах

Юрист Елена Кудерко напомнила россиянам о важном правиле, которое действует на территории страны. Тем гражданам, кто курит в собственной квартире, может грозить штраф. Соседи будут иметь право написать на злостного курильщика заявления участковому.

Эксперт рассказала, что табачный дым легко распространяется по общим системам вентиляции во всем доме. Неприятный запах часто проникает в соседние квартиры. Жильцы вынуждены быть пассивными курильщиками.