Соседи могут написать заявление: россиян будут массово штрафовать в собственных квартирах

Юрист Елена Кудерко напомнила россиянам о важном правиле, которое действует на территории страны. Тем гражданам, кто курит в собственной квартире, может грозить штраф. Соседи будут иметь право написать на злостного курильщика заявления участковому.
Эксперт рассказала, что табачный дым легко распространяется по общим системам вентиляции во всем доме. Неприятный запах часто проникает в соседние квартиры. Жильцы вынуждены быть пассивными курильщиками.
«Государственная политика по защите населения от вреда табачного дыма направлена на сокращение вреда здоровью, в том числе, пассивных курильщиков. К их числу относятся не только случайные прохожие», — пояснила Кудерко в беседе с «Праймом».
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Так, соседи или даже те, кто живут с курильщиком, имеют право написать заявление участковому. И, если будет доказан факт правонарушения, он должен заплатить штраф от 500 рублей. Более того, «пострадавшие» могут претендовать на возмещение морального вреда.