«Производит продукцию, аналогичную IKEA»: в России анонсировали открытие нового магазина

На российском рынке появится белорусский аналог магазина IKEA.

Планируется открытие до 50 магазинов новой мебельной сети.

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Компания Swed House откроет уже в 2023 году десять магазинов в Москве.