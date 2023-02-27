«Производит продукцию, аналогичную IKEA»: в России анонсировали открытие нового магазина

IKEA

IKEA. Фото: Global Look Press 

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал о мебельной сети из Белоруссии.

На российском рынке появится белорусский аналог магазина IKEA.

Планируется открытие до 50 магазинов новой мебельной сети.

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Компания Swed House откроет уже в 2023 году десять магазинов в Москве.

«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», – процитировали Шакирова в Telegram-канале tass.ru.

Напомним, ранее Ozon назвал известный далеко не всем способ получить персональную скидку на товары.

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