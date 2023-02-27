Срочно избавляйтесь, отнесите хоть на помойку! Какая обувь категорически не приемлема весной 2023 года

Стало известно, в какой обуви в наступающем весенне-летнем сезоне вы будете выглядеть старомодно.

Безвкусная и старая обувь может испортить самый актуальный наряд, ведь как известно, стиль, это, прежде всего, обувь.

О какой же обуви лучше забыть и выбросить прямо сейчас, чтобы не было соблазна надевать.

Обувь из бархата стоит заменить на кожаную. На смену круглому носку пришли модели с квадратным носом. Избавиться надо и от шпилек, из заменяют геометрические каблуки.

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