Что произошло с рублем на торгах в понедельник: лучше не видеть эти цифры

Стали известны результаты торгов на Московской бирже после долгих февральских выходных. Тем, кто не следит за ситуацией на валютном рынке, эти цифры лучше и не знать.

А между тем, рубль в этот понедельник, 27 февраля, хорошо скорректировался впервые за долгий период.

Курс доллара на 17.08 мск падал на 1,36 рубля, до 74,77 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами при этом терял 25 копеек, до 10,72 рубля,

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