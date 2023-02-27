Что произошло с рублем на торгах в понедельник: лучше не видеть эти цифры

Изображения рубля из десятирублевых монет

Изображения рубля из десятирублевых монет. Фото: Global Look Press

Как вела себя национальная валюта на бирже 27 февраля.

Стали известны результаты торгов на Московской бирже после долгих февральских выходных. Тем, кто не следит за ситуацией на валютном рынке, эти цифры лучше и не знать.

А между тем, рубль в этот понедельник, 27 февраля, хорошо скорректировался впервые за долгий период.

Курс доллара на 17.08 мск падал на 1,36 рубля, до 74,77 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами при этом терял 25 копеек, до 10,72 рубля,

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По прогнозам аналитиков, во вторник рубль продолжит укрепляться. Доллара будет стоить ниже 75 рублей.

По материалам 1prime.ru.

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