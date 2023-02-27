Цены заоблачные: когда в магазинах подешевеют огурцы — не спешите покупать

Зимой этого года резко подскочили цены на огурцы. Рост составил в среднем 53 процента. Дошло до того, что российские огурцы стали стоить дороже, чем импортные ананасы.

Причин у такой ситуации несколько — это и импортные семена, и спекуляции, и рост цен на электроэнергию и другие виды энергии, ведь огурцы выращивают в теплицах, а значит, в цену закладываются и траты на энергоносители.

Однако по прогнозам специалистов, высокие цены на огурцы долго не продержатся. Уже к концу марта этот продукт начнет дешеветь.

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