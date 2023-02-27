Женщины с этими именами притягивают деньги: если не заработают, то им подарят

Эзотерики вычислили женские имена, обладательницы которых чаще всего становятся богатыми. В них словно заложен код денег, который притягивает благосостояние магнитом.

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Причем эти женщины могут привлечь денежные потоки самыми различными способами. Одни смекалисты и трудолюбивы, а другие просто обладают даром выигрывать во всех лотереях и розыгрышах.

Также этим дама часто дарят дорогие подарки, оставляют наследство. Если с ними дружить, то их денежная удача будет распространяться и на вас тоже.

Итак, к этим денежным именам относятся Оксана и Полина, они чаще других высоко поднимаются по карьерной лестнице или открывают успешный бизнес.

Источник: vm.ru.