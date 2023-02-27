58-летний режиссер Эдуард Бояков стал папой в шестой раз — вторая жена родила

Молодая жена режиссера Эдуарда Боякова, Людмила, родила ему четвертого ребенка. Для 58-летнего режиссера это уже шестой наследник. У него также есть дочь от первого брака и внебрачная наследница.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Нашему ребенку вот сейчас исполняется 40 дней. Завтра крестины. Это нечеловеческое счастье, к которому приводит не какой-то расчет», — рассказал Эдуард Бояков Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Со своей второй женой Людмилой Эдуард Бояков вместе с 2022 года, они живут в венчаном браке и уже воспитывают дочь Анну, сыновей Захара и Савву.

От первого брака у режиссера есть дочь Софья. Имеется также внебрачная наследница, о которой он узнал совсем недавно. С ней Бояков пытается наладить отношения после долгих лет безмолвия.